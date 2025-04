El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, viernes 25 de abril

El día de hoy, 25 de abril de 2025, Baiona se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las horas de la tarde y la noche. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se espera un cielo muy nuboso y cubierto.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, comenzando en torno a los 13 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde. Este ligero aumento en la temperatura puede resultar agradable, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 72% y el 99% a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias significativas durante el día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% hasta la tarde. Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia aumenta al 40%, lo que sugiere que podrían presentarse algunas lluvias ligeras. La probabilidad de tormentas es mínima, con un 5% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que indica que, aunque no se descartan chubascos, no se anticipan tormentas severas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 32 km/h en las horas más activas del día.

Los momentos más destacados del día incluirán un amanecer a las 07:38 y un ocaso a las 21:28, lo que brindará a los baioneses la oportunidad de disfrutar de una larga jornada de luz. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, lo que podría hacer que las temperaturas desciendan ligeramente, manteniéndose alrededor de los 14 grados en las últimas horas del día. En resumen, un día mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con la posibilidad de algunas lluvias ligeras en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-04-24T21:00:15.