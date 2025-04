El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, jueves 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2025, Barro se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 13 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 24 grados, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 87% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 58% por la tarde. Esto indica que, aunque el ambiente será cálido, la sensación de frescura se incrementará conforme la humedad disminuya. Las condiciones de viento también serán favorables, con rachas que oscilarán entre 3 y 20 km/h, predominando del noreste y del oeste. Este viento ligero contribuirá a que la temperatura se sienta más agradable, especialmente durante las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las nubes altas que se pueden observar en algunos momentos del día no afectarán significativamente la luminosidad, permitiendo que el sol brille con fuerza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia las 21:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:26, ofreciendo un espectáculo visual que muchos podrán disfrutar. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 13 grados, ideal para actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, ya sea paseando, haciendo deporte o simplemente relajándose en un parque. Con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, es una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-04-23T21:01:10.