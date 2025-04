El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de abril

El día de hoy, 8 de abril de 2025, As Neves se presentará con un cielo mayormente cubierto por nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará afectada por estas nubes, que se mantendrán durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 10 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A lo largo de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con valores que rondarán entre los 10 y 12 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío mayor a la real. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 76% hacia el mediodía.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Durante la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el este en las horas centrales del día, pero se mantendrá en general en la misma dirección.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que, a pesar de la presencia de nubes, no habrá riesgo de lluvias, lo que permitirá que los habitantes de As Neves realicen sus actividades cotidianas sin preocupaciones por el tiempo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 27 grados hacia las 16:00 horas. Este aumento de temperatura, combinado con la disminución de la humedad, generará un ambiente más cálido y agradable. Sin embargo, al caer la tarde, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 19 grados hacia el final del día.

El ocaso se producirá a las 21:07, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar al aire libre. En resumen, As Neves experimentará un día fresco y mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 27 grados, y sin riesgo de precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-04-07T21:02:11.