El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, lunes 7 de abril

Hoy, 7 de abril de 2025, A Estrada se despertará bajo un cielo despejado que se mantendrá así durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 8 grados en las primeras horas del día, pero comenzarán a ascender rápidamente a medida que avance la mañana.

A partir de las 09:00 horas, se espera que la temperatura alcance los 11 grados, y para el mediodía, se prevé un aumento significativo, alcanzando los 16 grados. La tarde será cálida, con temperaturas que llegarán a los 21 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas, lo que hará que sea un momento ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 22:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 82% por la mañana y disminuyendo a un 55% durante las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda mantenerse hidratado durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 26 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de tormentas es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado. Sin embargo, se espera un ligero aumento en la nubosidad hacia la noche, aunque no se anticipan cambios significativos en las condiciones climáticas.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en A Estrada, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave. Se recomienda aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones serán propicias para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de abril de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 11 grados a las 00:00 horas, manteniéndose en niveles similares durante la madrugada y alcanzando un máximo de 21 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 7 de abril de 2025, Pontecesures se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y las temperaturas comenzarán en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados en la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 7 de abril de 2025, Silleda se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados. Este aumento de temperatura será especialmente notable en comparación con las horas más frescas de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-04-06T21:02:12.