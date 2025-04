El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2025, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente nublado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 21 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá más intensamente entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 20 a 21 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 48% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, la sensación de humedad podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas en las primeras horas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto permitirá que los residentes de Vilaboa disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a la posibilidad de cambios en la probabilidad de tormentas, que se sitúa en un 40% entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque no se prevén lluvias.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h, lo que aportará una brisa fresca, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más agradables.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:06, marcando el final de un día que, aunque nublado en su mayor parte, ofrecerá momentos agradables y frescos para disfrutar en Vilaboa.

El día de hoy, 6 de abril de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3:00 AM, se espera un cielo cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avanza la mañana, las nubes altas persistirán, aunque se prevé que a partir de las 4:00 AM el cielo se despeje, ofreciendo un respiro de sol hasta las 10:00 AM.

El día de hoy, 6 de abril de 2025, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso en algunos momentos, especialmente entre las 04:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 09:00 y las 12:00. Sin embargo, las nubes altas regresarán en la tarde, cubriendo el cielo hasta el ocaso.

Hoy, 6 de abril de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han cubierto el cielo, y esta tendencia se mantendrá hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso en algunos momentos, especialmente entre las 03:00 y las 05:00, y nuevamente entre las 12:00 y las 14:00, cuando se prevé un ligero aumento en la visibilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-04-05T20:57:11.