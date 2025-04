El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de abril

Hoy, 6 de abril de 2025, Cangas se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondan los 13 grados . A medida que avanza la mañana, se espera un aumento en la nubosidad, con nubes altas predominando desde las 01:00 hasta las 08:00, manteniendo temperaturas estables en torno a los 12 grados.

A partir de las 09:00, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 10 grados a las 08:00, y luego subiendo nuevamente hasta los 14 grados a las 10:00. Durante este periodo, la probabilidad de precipitación se mantendrá en cero, lo que sugiere que no se anticipan lluvias en las horas matutinas. Sin embargo, la humedad relativa será notablemente alta, alcanzando un 78% a las 08:00, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que el día avanza, la nubosidad se intensificará, y se espera que el cielo esté cubierto a partir de las 18:00, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 18 grados a lo largo de la tarde. La probabilidad de precipitación aumentará ligeramente, alcanzando un 25% entre las 14:00 y las 20:00, aunque no se prevén tormentas significativas. La tarde se caracterizará por un viento moderado del sureste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 12 km/h, lo que podría aportar un ligero alivio a las temperaturas.

En cuanto a la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a 12 grados a las 20:00 y continuarán bajando hasta los 11 grados hacia la medianoche. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando un 75% hacia el final del día. La probabilidad de precipitación se mantendrá en cero durante la noche, lo que sugiere que, a pesar de la nubosidad, no se anticipan lluvias.

En resumen, Cangas experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una sensación de humedad notable. Aunque no se prevén lluvias, la nubosidad y el viento del sureste marcarán el ritmo del día, ofreciendo un ambiente típico de primavera en la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de abril de 2025, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

El día de hoy, 6 de abril de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3:00 AM, se espera un cielo cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avanza la mañana, las nubes altas persistirán, aunque se prevé que a partir de las 4:00 AM el cielo se despeje, ofreciendo un respiro de sol hasta las 10:00 AM.

El día de hoy, 6 de abril de 2025, en Vigo, se espera un tiempo mayormente nublado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados durante la mañana, con una ligera disminución en las horas más tempranas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-04-05T20:57:11.