El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, lunes 31 de marzo

El día de hoy, 31 de marzo de 2025, As Neves se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 2 de la tarde, pero se espera que el sol brille intensamente, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más cálida.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo a un 57% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá un poco más seco a medida que el día avanza, la sensación de frescura será notable, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 6 y 16 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a 30 km/h hacia el mediodía. Esta brisa, aunque moderada, puede hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas, especialmente en las zonas más abiertas. A lo largo de la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 24 km/h, lo que podría ser un alivio en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de As Neves podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, hacia la tarde, se espera un ligero aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas, aunque no se prevé que esto afecte la claridad del cielo de manera significativa.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 5 de la tarde, con un máximo de 26 grados , antes de comenzar a descender nuevamente hacia la noche. A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 20:58, las temperaturas se situarán en torno a los 21 grados, creando un ambiente templado y agradable para disfrutar de la velada.

En resumen, el tiempo en As Neves para hoy es ideal para actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-03-30T20:52:12.