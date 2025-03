El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de marzo

El día de hoy en Vigo, 29 de marzo de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 grados al inicio del día y descenderán ligeramente a 11 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más bajo alrededor de las 3:00 AM, con 11 grados, y luego comience a aumentar gradualmente. Para el mediodía, se prevé que la temperatura llegue a los 19 grados, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre. La tarde será especialmente agradable, con temperaturas que alcanzarán los 20 grados a las 3:00 PM, lo que invita a disfrutar de paseos y actividades en los parques y espacios abiertos de la ciudad.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% por la mañana y disminuyendo a un 62% hacia el mediodía. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, se recomienda llevar una botella de agua para mantenerse hidratado, ya que la temperatura puede resultar un poco elevada en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 7 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en los momentos más cálidos del día. Este viento también podría generar algunas olas en la costa, ideal para los amantes de los deportes acuáticos.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la ciudad. El orto se producirá a las 7:22 AM y el ocaso a las 7:57 PM, brindando una jornada completa de luz natural.

En resumen, hoy en Vigo se anticipa un día soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera.

El día de hoy, 29 de marzo de 2025, Cangas se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana.

El día de hoy, 29 de marzo de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 29 de marzo de 2025, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-03-28T20:52:12.