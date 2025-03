El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de marzo

El día de hoy, 29 de marzo de 2025, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a las 2 de la tarde, pero se espera que se mantenga en un rango cómodo durante el día.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 83% al amanecer, pero irá disminuyendo gradualmente a medida que el sol se eleve en el cielo. Para el mediodía, se prevé que la humedad se sitúe en torno al 54%, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los habitantes de As Neves disfruten de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 7 de la tarde. El ocaso se producirá a las 19:56, marcando el final de un día que, sin duda, será agradable y propicio para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

En resumen, el tiempo en As Neves para hoy se caracteriza por cielos despejados, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar al aire libre.

El día de hoy, 29 de marzo de 2025, se presenta en Ponteareas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

El día de hoy, 29 de marzo de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad, creando un ambiente agradable y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 29 de marzo de 2025, se presenta en Salvaterra de Miño con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados a la 1 de la madrugada y bajando a 9 grados a las 2 de la madrugada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-03-28T20:52:12.