El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2025, Poio se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, y se espera que esta tendencia continúe a lo largo del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que avance el día, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será bastante alta durante la mañana, comenzando en un 85% y disminuyendo progresivamente a medida que el sol calienta el ambiente. Para la tarde, se espera que la humedad se sitúe en torno al 49%, lo que proporcionará un ambiente más cómodo para los residentes y visitantes de la zona.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del norte, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando a 34 km/h hacia el mediodía. Esta brisa fresca puede ser un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde, aunque se recomienda tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable. Las nubes altas comenzarán a aparecer hacia la tarde, pero no afectarán significativamente la luminosidad del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 21:00 horas. La visibilidad será óptima durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de Poio en su máximo esplendor.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-03-27T21:02:12.