El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2025, Mondariz se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a la 1:00 AM y 8 grados a las 2:00 AM, pero se espera que a partir de las 8:00 AM, la temperatura comience a recuperarse, llegando a los 7 grados.

Durante la tarde, el tiempo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que irán en aumento. A las 12:00 PM, se prevé que la temperatura alcance los 18 grados, y para las 3:00 PM, podría llegar a los 19 grados. La máxima del día se espera alrededor de las 4:00 PM, con 20 grados, lo que brindará una sensación de calidez ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 99% a las 12:00 AM y manteniéndose en torno al 100% hasta las 7:00 AM. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, llegando al 58% a las 7:00 PM, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo por la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del norte, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 10 km/h. A lo largo de la mañana, el viento será más ligero, pero se intensificará por la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h entre las 6:00 PM y las 7:00 PM. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que los habitantes de Mondariz podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones.

En resumen, el tiempo en Mondariz para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables que alcanzarán su punto máximo en la tarde. La combinación de un cielo despejado, temperaturas cálidas y vientos suaves hará de este un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-03-27T21:02:12.