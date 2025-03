El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2025, As Neves se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 5 grados a las 07:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 7 grados a las 08:00 y subiendo gradualmente hasta los 19 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 81% y alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 62% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más agradable y cómodo para las actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 6 y 13 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 27 km/h a las 08:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el día avanza, el viento se tornará más suave, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de intervalos nubosos, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, aunque no se anticipan cambios significativos en las condiciones climáticas.

La puesta de sol se producirá a las 19:54, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día mayormente soleado. En resumen, los habitantes de As Neves pueden esperar un día agradable, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que invitan a disfrutar del entorno natural y la belleza del paisaje.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de marzo de 2025, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas excepciones en las horas de la tarde, donde se prevén intervalos nubosos. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la visibilidad será óptima y las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 9 grados .

Hoy, 27 de marzo de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados. Este aumento de temperatura será especialmente notable en comparación con las primeras horas del día, cuando las mínimas se sitúan en torno a los 5 grados.

El día de hoy, 27 de marzo de 2025, Salvaterra de Miño se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 8 grados a las 09:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-03-26T21:12:11.