El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de marzo

El día de hoy, 26 de marzo de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad, creando un ambiente agradable y propicio para actividades al aire libre.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 5 y los 19 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas que rondarán los 5 grados a las 4:00 AM, aumentando gradualmente a medida que avanza la jornada. A las 12:00 PM, se espera que el termómetro alcance su punto máximo, llegando a los 19 grados, lo que será ideal para disfrutar de un paseo o un almuerzo al aire libre. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 14 grados a las 8:00 PM.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 99% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 61% por la tarde. Esta alta humedad en la mañana puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, pero a medida que el día avanza, la combinación de sol y temperaturas más cálidas hará que el ambiente se sienta más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que variarán entre 4 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, especialmente entre las 3:00 PM y las 4:00 PM, cuando el viento del noroeste alcanzará su máxima velocidad. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que garantiza que los planes al aire libre no se verán afectados. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural que rodea a Salceda de Caselas.

En resumen, el tiempo de hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-03-25T21:22:11.