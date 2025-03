El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2025, O Porriño se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable y soleada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 8 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 5 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 7 grados a las 08:00 horas.

La humedad relativa será alta durante la mañana, con valores que rondarán el 87% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el cielo, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 79% hacia las 09:00 horas. Este descenso en la humedad, combinado con el sol radiante, hará que la sensación térmica sea más agradable.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a ascender de manera más notable, alcanzando los 19 grados a las 13:00 horas y llegando a un máximo de 21 grados a las 16:00 horas. Este aumento en la temperatura, junto con el cielo despejado, hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre. La brisa será suave, con vientos predominantes del norte y noreste, alcanzando velocidades de entre 5 y 10 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin ser incómoda.

Durante la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, pero se mantendrá en niveles agradables, con 19 grados a las 18:00 horas. La humedad también seguirá disminuyendo, lo que permitirá disfrutar de una tarde sin la incomodidad de la humedad excesiva. A medida que se acerque la noche, las temperaturas caerán a 16 grados a las 20:00 horas y continuarán descendiendo hasta los 10 grados hacia la medianoche.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que garantiza que los planes al aire libre no se verán afectados. En resumen, O Porriño disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

El día de hoy, 25 de marzo de 2025, Mos se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 8 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 9 grados a media mañana.

El día de hoy, 25 de marzo de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen el paisaje. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 20 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco amanecer a 7 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 25 de marzo de 2025, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 7 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 4 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 10 grados hacia las 10:00 horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-03-24T20:57:12.