El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un panorama mayormente nublado, con períodos de cielo cubierto que dominarán la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será notable, con descripciones que van desde "muy nuboso" hasta "cubierto" en diferentes momentos del día. Esto sugiere que la luz solar será escasa, lo que podría influir en la sensación térmica.

En cuanto a la temperatura, se espera que oscile entre los 11 y 15 grados a lo largo del día. Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde. Esta variación térmica, combinada con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 66% a 80%, podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.

La humedad relativa será un factor constante, comenzando en un 66% y aumentando hasta un 80% en las horas de la mañana. Esto puede contribuir a una atmósfera algo pesada y a la posibilidad de que se sienta más fresco de lo que indican los termómetros. La combinación de temperaturas moderadas y alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para el día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la probabilidad de tormentas es del 5% en las primeras horas, aumentando a un 40% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque no se esperan lluvias, la posibilidad de tormentas aisladas no puede ser descartada.

El viento soplará principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre 6 y 21 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 36 km/h en las horas centrales del día. Este viento puede hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en áreas expuestas.

En resumen, Vilanova de Arousa experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una atmósfera húmeda. Aunque no se esperan precipitaciones, la posibilidad de tormentas aisladas y un viento notable podrían influir en las actividades al aire libre. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día fresco y nublado, con la posibilidad de cambios repentinos en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-03-23T20:57:12.