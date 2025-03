El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de marzo

Hoy, 23 de marzo de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7:00 a.m., la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99%, lo que contribuirá a la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, la bruma persistirá hasta las 9:00 a.m., con temperaturas que se mantendrán en torno a los 6 grados. A partir de las 10:00 a.m., se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 9 grados a las 11:00 a.m. y 10 grados al mediodía. Sin embargo, la nubosidad seguirá siendo predominante, con intervalos de nubes que podrían traer lluvias escasas a lo largo del día.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 1:00 p.m. y las 7:00 p.m., donde se estima un 90% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 0.6 mm en las horas más activas. La temperatura máxima del día se espera que alcance los 12 grados a las 2:00 p.m., antes de descender nuevamente hacia la tarde.

El viento será otro factor a considerar, con rachas que alcanzarán hasta 44 km/h desde el noroeste durante la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados a las 6:00 p.m. y bajando a 6 grados hacia el final del día.

La visibilidad mejorará ligeramente al caer la tarde, pero se mantendrá un ambiente mayormente nublado. La probabilidad de tormentas también es relevante, con un 70% de posibilidad entre las 1:00 p.m. y las 7:00 p.m., lo que podría generar un ambiente inestable en la región.

En resumen, Mondariz experimentará un día fresco y nublado, con niebla y bruma en las primeras horas, seguido de lluvias ligeras y un viento notable. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones cambiantes y que tomen precauciones al conducir debido a la posible reducción de visibilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-03-22T21:27:12.