El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo presentará un aspecto nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados centígrados. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados, proporcionando un ambiente relativamente templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 49% hacia la tarde. Esta combinación de humedad y temperaturas moderadas podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las horas de mayor actividad. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 40% durante la tarde, lo que indica que es posible que se produzcan algunas lloviznas, especialmente en los intervalos nubosos. Sin embargo, no se anticipan lluvias intensas, por lo que la actividad al aire libre no debería verse gravemente afectada.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 25 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta brisa podría proporcionar un alivio ante la humedad, aunque también podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% en las primeras horas y aumentando a un 40% en la tarde, lo que sugiere que, aunque hay posibilidades de tormenta, estas son limitadas y no se espera que se desarrollen fenómenos severos.

En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, aunque con la posibilidad de algunas lluvias ligeras y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. Es recomendable llevar un paraguas si se planea salir, especialmente en la tarde, y disfrutar de las temperaturas suaves que caracterizan esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-03-18T21:02:13.