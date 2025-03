El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de marzo

Hoy, 17 de marzo de 2025, Cangas se prepara para un día mayormente nublado, con un cielo que alternará entre cubierto y momentos de sol. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con un estado de cielo muy nuboso que se mantendrá hasta el amanecer. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas hagan su aparición, aunque la cobertura total del cielo persistirá.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , comenzando con un fresco 9 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la sensación de frescura, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 76% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente cuando las temperaturas se acerquen a su máximo. La combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas. Durante la mañana, no se anticipa lluvia, pero a partir de la tarde, existe una probabilidad del 80% de que se registren algunas lluvias ligeras, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. La cantidad de precipitación esperada es mínima, con acumulados que no superarán los 0.6 mm, lo que sugiere que cualquier lluvia será breve y no interrumpirá significativamente las actividades diarias.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 21 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto puede generar ráfagas más fuertes, especialmente en zonas abiertas. La dirección del viento también puede contribuir a una sensación de frescura, por lo que es recomendable estar preparado para cambios en la temperatura.

En resumen, Cangas experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, alta humedad y la posibilidad de algunas lluvias ligeras por la tarde. Los habitantes y visitantes de la localidad deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, pero en general, se prevé un día manejable para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precaución ante la posibilidad de lluvia.

