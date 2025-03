El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de marzo

El día de hoy, 17 de marzo de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 15 grados , lo que sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15 horas, cuando se registren 18 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 65% durante gran parte del día. Esta humedad, combinada con el cielo cubierto, podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son bajas en general, aunque hay un 45% de posibilidad de tormentas entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 65% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque la lluvia no es muy probable, no se puede descartar completamente la posibilidad de chubascos ligeros, especialmente en la tarde. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.3 mm, lo que indica que cualquier lluvia que se produzca será escasa y no debería afectar significativamente las actividades diarias.

El viento soplará del noreste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 20 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las primeras horas de la mañana. Este viento fresco puede contribuir a una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, lo que permitirá que la temperatura se sienta más agradable.

En resumen, Cambados experimentará un día mayormente nublado con temperaturas suaves y una ligera posibilidad de lluvia en la tarde. Los residentes y visitantes deben estar preparados para un tiempo fresco y variable, pero en general, se prevé que sea un día manejable para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución de llevar ropa adecuada para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-03-16T22:11:06.