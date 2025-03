El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de marzo

El día de hoy, 15 de marzo de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6°C y 16°C a lo largo del día. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 16°C, proporcionando un ambiente templado ideal para actividades al exterior.

A medida que avanza la tarde, se prevén intervalos nubosos, especialmente en las horas cercanas a la noche, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad de precipitación hasta las 13:00 horas y un leve aumento al 15% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, las condiciones climáticas no sugieren la necesidad de paraguas, ya que la lluvia no es esperada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo a un 38% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 10 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:40 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 9°C hacia la noche, lo que sugiere que será recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Aprovechemos este día primaveral para salir y disfrutar de la naturaleza, ya que las condiciones son perfectas para ello.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-03-14T21:02:13.