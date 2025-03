El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de marzo

El día de hoy, 15 de marzo de 2025, Meis se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que el cielo permanezca sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 6°C a las 5°C en las primeras horas, alcanzando un máximo de 15°C durante la tarde.

A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá agradable, con un leve descenso hacia la noche, donde se prevé que baje a unos 9°C. La humedad relativa comenzará alta, alrededor del 76% en la mañana, pero disminuirá gradualmente, alcanzando un 40% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frescura y confort.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del este y noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando a 14 km/h en la tarde. Esto generará una brisa suave que será muy agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 28 km/h en la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de tormentas es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de nubes, pero no se anticipa que esto afecte significativamente el tiempo.

La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de Meis. Los amantes de la fotografía encontrarán en este día una oportunidad perfecta para capturar imágenes del entorno, especialmente durante el amanecer y el atardecer, que se producirá a las 19:41.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque. Aprovecha el buen tiempo y disfruta de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-03-14T21:02:13.