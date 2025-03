El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con un predominio de cielos cubiertos durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una transición a condiciones completamente cubiertas a partir de la 1:00 AM y manteniéndose así hasta las 5:00 AM. A partir de las 6:00 AM, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, aunque la cobertura seguirá siendo significativa.

En cuanto a la temperatura, se prevé un ambiente fresco, con valores que oscilarán entre los 6 y 9 grados durante la mañana. A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas de la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 12:00 PM y las 3:00 PM, cuando se registren las temperaturas más cálidas del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 90% a medianoche y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 50% en las horas de la tarde. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en O Porriño, ya que se prevé una probabilidad de precipitación del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco, aunque con cielos mayormente cubiertos.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se espera que el viento tenga una velocidad de 4 a 6 km/h, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en la tarde. Este aumento en la intensidad del viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al final de la tarde.

El orto se producirá a las 7:49 AM y el ocaso a las 7:39 PM, lo que proporcionará un día de luz relativamente largo, aunque la mayor parte de la jornada estará marcada por la presencia de nubes. En resumen, se espera un día fresco y nublado en O Porriño, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-03-12T21:02:13.