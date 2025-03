El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas y un predominio de cielos cubiertos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las condiciones mejoren, dando paso a intervalos de cielos poco nubosos y despejados, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 16 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 7 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 16 grados en la tarde. Esta variación térmica sugiere que, aunque el inicio del día será frío, las condiciones se tornarán más agradables a medida que el sol se eleve en el cielo.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% a primera hora y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 47% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación térmica sea más fría en las primeras horas, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes de As Neves pueden disfrutar de un día seco y sin interrupciones. Sin embargo, se ha registrado una ligera posibilidad de lloviznas en la madrugada, aunque se espera que esto no afecte de manera notable las actividades diarias.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un factor a considerar.

En resumen, As Neves experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas que aumentarán a lo largo del día y sin precipitaciones significativas. La combinación de viento y humedad puede hacer que las primeras horas sean más frías, pero se espera que las condiciones mejoren hacia la tarde, ofreciendo un tiempo más agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-03-12T21:02:13.