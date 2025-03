El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de marzo

Hoy, 4 de marzo de 2025, Vigo se despertará con un cielo mayormente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una jornada con buena visibilidad y temperaturas agradables. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas más tempranas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde.

La humedad relativa será bastante alta, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 55% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, pero a medida que el sol se eleve, la temperatura se sentirá más cálida.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad de 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en zonas abiertas. A lo largo del día, el viento cambiará de dirección, pasando a soplar desde el este, lo que podría influir en la percepción de la temperatura.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en las primeras horas y un leve aumento del 5% en la tarde, aunque esto no debería afectar la jornada. Las condiciones meteorológicas son favorables para actividades al aire libre, ya que no se prevén tormentas ni fenómenos adversos.

La probabilidad de tormenta también se mantiene en cero durante la mayor parte del día, lo que refuerza la idea de que será un día tranquilo en términos meteorológicos. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, especialmente en la tarde, cuando podría sentirse más fuerte.

En resumen, Vigo disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para pasear por la ciudad o disfrutar de actividades al aire libre. Con cielos despejados y temperaturas agradables, será una jornada perfecta para aprovechar el inicio de marzo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-03-03T21:03:10.