El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de marzo

Hoy, 4 de marzo de 2025, Caldas de Reis disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 21 grados , comenzando frescas por la mañana y alcanzando un agradable calor en las horas centrales del día.

La temperatura a primera hora de la mañana se situará en torno a los 10 grados, con un ligero descenso a 9 grados en las primeras horas. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual, alcanzando los 21 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las primeras horas del día y al caer la tarde, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 82% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 45% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a una sensación de frescura en las primeras horas, pero el ambiente se tornará más seco y cómodo a medida que avance el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 10 y 16 km/h, aumentando en intensidad a lo largo del día. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 33 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Es recomendable tener en cuenta esta variable si se planea estar al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de tormentas es prácticamente nula, con un 0% de probabilidad durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 5% en la tarde, aunque esto no debería afectar la tranquilidad del tiempo.

En resumen, el día en Caldas de Reis se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-03-03T21:03:10.