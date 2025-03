El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2025, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una temperatura inicial de 8 grados que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 32% en las horas centrales del día. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, aunque el ambiente se tornará más seco conforme avance la jornada.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 14 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente por la tarde, alcanzando hasta 33 km/h en los momentos de mayor actividad. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de posibilidad en las primeras horas y un leve aumento al 5% en la tarde, aunque esto no se traduce en un riesgo significativo de precipitaciones. Por lo tanto, es un día ideal para actividades al aire libre, ya sea para pasear, practicar deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el anochecer. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 19:25. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo las estrellas.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-03-01T21:18:10.