El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las nubes dominen el cielo, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 7 y 12 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía. A medida que avance la tarde, la temperatura descenderá ligeramente, situándose en torno a los 10 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 81% durante la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede resultar en una sensación térmica más fría de lo habitual, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas. Durante la mañana y la mayor parte de la tarde, no se anticipan lluvias significativas, aunque hacia el final de la jornada, existe una probabilidad del 30% de que se registren algunas gotas, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas. Las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con un total acumulado que no superará los 0.1 mm, lo que indica que cualquier precipitación será leve y no afectará de manera considerable las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 13 km/h, pero se espera que disminuyan a medida que avance la jornada. Esto proporcionará un ambiente relativamente tranquilo, aunque el viento podría sentirse más fresco en combinación con las bajas temperaturas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad en las primeras horas y un aumento moderado del 30% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Sin embargo, no se anticipan condiciones severas, lo que permitirá que los habitantes de A Estrada realicen sus actividades cotidianas sin mayores inconvenientes.

En resumen, el tiempo en A Estrada para hoy será mayormente nublado, fresco y con escasas posibilidades de lluvia, lo que sugiere un día tranquilo, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la sombra de las nubes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-02-26T21:02:13.