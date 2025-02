El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A partir de las 3:00 AM, el cielo se tornará completamente cubierto, lo que se mantendrá a lo largo de la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3:00 PM, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en 12 grados a las 12:00 AM y descendiendo a 11 grados entre la 1:00 AM y las 2:00 AM.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% a la medianoche y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 70% en todo momento. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. La humedad alcanzará su punto más bajo, un 69%, a las 4:00 PM, pero se incrementará nuevamente hacia la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas durante el día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Sin embargo, hay un leve aumento en la probabilidad de tormentas entre las 7:00 AM y la 1:00 PM, con un 20% de probabilidad, aunque no se anticipan lluvias. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones climáticas no serán lo suficientemente severas como para provocar tormentas.

El viento soplará predominantemente del sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 16 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 12:00 PM y las 1:00 PM, alcanzando hasta 30 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al final de la tarde.

En resumen, Tomiño experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas que alcanzarán su máximo por la tarde y un viento moderado del sur. Aunque no se prevén precipitaciones, la alta humedad y el viento pueden hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los residentes se vistan en capas y estén preparados para un día gris y fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-02-19T21:52:12.