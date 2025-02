El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2025, Mondariz se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2:00 AM, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma, con temperaturas estables alrededor de 11 grados . A partir de las 3:00 AM, la niebla comenzará a hacerse más notoria, manteniendo la temperatura en niveles similares.

A medida que avance la mañana, las condiciones de cielo permanecerán cubiertas, con una temperatura que se mantendrá constante en 11 grados hasta las 5:00 AM. A partir de las 6:00 AM, la temperatura comenzará a aumentar lentamente, alcanzando los 12 grados a las 9:00 AM. La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% y disminuyendo gradualmente a un 95% hacia las 9:00 AM.

Durante la tarde, se espera que la temperatura continúe su ascenso, alcanzando un máximo de 18 grados a las 4:00 PM. La humedad relativa se mantendrá en torno al 72% a las 2:00 PM, lo que podría generar una sensación de bochorno. A lo largo de la tarde, el cielo seguirá cubierto, aunque no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento será moderado, predominando del sur, con rachas que alcanzarán hasta 26 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor viento. Las condiciones de viento se mantendrán constantes, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h a lo largo del día.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 0% de probabilidad en la mañana y un ligero aumento al 5% en la tarde, aunque sin indicios de actividad eléctrica significativa. La tarde se presentará como la parte más cálida del día, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el viento.

En resumen, Mondariz experimentará un día cubierto con temperaturas frescas y un viento moderado del sur. Las condiciones de niebla y bruma en la mañana darán paso a un ambiente más cálido por la tarde, aunque la sensación de humedad podría hacer que se sienta más caluroso de lo que realmente es.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-02-19T21:52:12.