El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, jueves 20 de febrero

El 20 de febrero de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo permanecerá en un estado de total cobertura, lo que sugiere que no habrá momentos de sol. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 16 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 70% en las primeras horas y alcanzando hasta un 85% en la mañana. Esta elevada humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche. A medida que avance el día, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que el día sea mayormente seco, con algunas posibilidades de lloviznas ligeras. En particular, se prevén intervalos de precipitación en los periodos de 10:00 a 11:00 y de 20:00 a 21:00, aunque la cantidad de lluvia será mínima, con un total acumulado que no superará los 2 mm. Esto significa que, aunque es probable que se sienta la humedad en el ambiente, no se anticipan lluvias intensas que puedan afectar las actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se registrarán vientos del sur con velocidades que oscilarán entre 14 y 23 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa puede proporcionar un alivio temporal del ambiente húmedo, pero también puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad en las primeras horas y un leve aumento a un 25% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, no se anticipan condiciones severas que puedan causar preocupación.

En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y vientos moderados. Es recomendable que los residentes y visitantes se vistan en capas y estén preparados para la posibilidad de lloviznas ligeras, especialmente durante las horas de la mañana y la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-02-19T21:52:12.