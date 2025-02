El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, jueves 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas estarán presentes, y a medida que avance el día, la cobertura nubosa aumentará, alcanzando un estado de cielo cubierto en la mayor parte del tiempo. Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 13 y 17 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 14 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados durante la madrugada y las primeras horas del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 67% y alcanzando picos de hasta el 84% en las horas centrales de la jornada. Esta elevada humedad, combinada con la nubosidad, podría generar una sensación térmica más fría de lo habitual, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, llegando a los 14 grados hacia el final del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Sin embargo, existe una probabilidad del 25% de que se produzcan lluvias ligeras entre las 07:00 y las 13:00, y un 20% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia no es probable, no se puede descartar completamente la posibilidad de algunas gotas en momentos puntuales.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando a rachas de hasta 38 km/h en las horas centrales del día. Esta intensidad del viento podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la tarde, el viento mantendrá su dirección y velocidad, aunque se espera que disminuya ligeramente hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 19:13, marcando el final de un día nublado y fresco en Marín. Los residentes deben estar preparados para un tiempo variable, con la posibilidad de que las condiciones cambien rápidamente, así que es recomendable llevar un abrigo ligero y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-02-19T21:52:12.