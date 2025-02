El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, martes 18 de febrero

El día de hoy, 18 de febrero de 2025, se espera un tiempo mayormente nublado en Pazos de Borbén. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. A medida que avance la jornada, la nubosidad se intensificará, con períodos de cielo cubierto que se prevén especialmente en la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 16 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 8 grados, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 75% hacia la noche. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable vestirse en capas para mayor comodidad.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Sin embargo, hay una probabilidad del 10% de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 65% de probabilidad de tormenta en la misma franja horaria. Esto sugiere que, aunque la lluvia no es probable, no se puede descartar completamente la posibilidad de algún chubasco o tormenta aislada, especialmente en la tarde.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 3 y 13 km/h, predominando del noreste y el este. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas frescas y una baja probabilidad de precipitaciones, aunque con la posibilidad de tormentas en la tarde. Es un día que invita a disfrutar de la naturaleza, pero siempre con precaución ante la inestabilidad del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-02-17T21:22:11.