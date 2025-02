El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, martes 18 de febrero

El día de hoy, 18 de febrero de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 17 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 92% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 74% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante la jornada, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación. Sin embargo, hacia la tarde, especialmente entre las 19:00 y 01:00 horas, existe una probabilidad del 15% de que se produzcan algunas lluvias ligeras, aunque no se espera que sean significativas. La probabilidad de tormentas es similar, con un 55% de posibilidad en el mismo periodo, lo que sugiere que, si se producen, podrían ser de corta duración y no muy intensas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 15 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta brisa puede proporcionar un alivio temporal del frío, aunque también puede hacer que la sensación térmica sea más baja, especialmente en las horas de mayor viento.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 20:00 horas. El cielo permanecerá cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 19:10, marcando el inicio de una noche tranquila, aunque fresca.

En resumen, Mondariz experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo por la tarde y una baja probabilidad de precipitaciones. Se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para el tiempo y estén preparados para un ambiente húmedo y fresco a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-02-17T21:22:11.