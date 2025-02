El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, se espera que la niebla cubra la localidad, lo que podría reducir la visibilidad y hacer que las condiciones de conducción sean complicadas. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo nuboso, con nubes altas predominando a lo largo del día.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 5 y los 18 grados . Las primeras horas del día comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 6 grados, pero se espera un aumento gradual a medida que el sol se eleva en el cielo, alcanzando su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 18 grados. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 75% al final de la jornada. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia durante el día, ya que los registros indican que no habrá acumulación de agua. Esto permitirá que los residentes de Salvaterra de Miño disfruten de un día seco, aunque nublado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de chubascos inesperados.

El viento será ligero, con velocidades que oscilarán entre 1 y 8 km/h, predominando del sur y sureste. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del ambiente fresco.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo nublado con niebla en la mañana, temperaturas agradables por la tarde y sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de niebla en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-02-16T22:20:08.