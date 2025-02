El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de febrero

El día de hoy, 13 de febrero de 2025, se presenta en As Neves con un cielo mayormente cubierto, con predominancia de nubes durante la mayor parte de la jornada. Las condiciones meteorológicas indican que la nubosidad será constante, con momentos de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas de la mañana y a lo largo de la tarde. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 55% entre la 01:00 y las 07:00, disminuyendo a un 35% entre las 07:00 y las 13:00, y manteniéndose en un 45% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que es probable que los habitantes de As Neves experimenten algunas lloviznas ligeras, aunque no se anticipan acumulaciones significativas.

La temperatura se mantendrá bastante estable a lo largo del día, oscilando entre los 12 y 16 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con 12 grados, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde. Esta temperatura, combinada con la alta humedad relativa que se espera, que rondará entre el 68% y el 96%, puede generar una sensación térmica algo más fresca, especialmente en las horas más tempranas.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 9 y 18 km/h. Las rachas máximas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que avance el día, se espera que la intensidad del viento disminuya ligeramente, aunque se mantendrá constante.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% a primera hora y descendiendo gradualmente a un 81% hacia el final del día. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede resultar en un ambiente algo incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día en As Neves se caracterizará por un cielo cubierto, con posibilidades de lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día gris y húmedo, llevando consigo paraguas o impermeables si planean salir. Las condiciones meteorológicas sugieren que será un día ideal para actividades en interiores, disfrutando de un ambiente acogedor mientras se observa el tiempo desde la comodidad del hogar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-02-12T17:59:08.