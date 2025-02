El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de febrero

El día de hoy, 12 de febrero de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. La temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados durante la mayor parte del día, con mínimas que podrían descender a 9 grados en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 96% en las horas más frescas, lo que puede generar una sensación de frío mayor a la que marcan los termómetros. La temperatura máxima esperada será de 13 grados, alcanzándose en las horas centrales de la tarde.

El viento soplará predominantemente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, aunque se mantendrá constante, lo que podría contribuir a la sensación de frío.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 15% entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que, aunque no es muy probable, no se puede descartar la posibilidad de alguna tormenta aislada. Las precipitaciones serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 2 mm en total a lo largo del día. Sin embargo, se espera que las lluvias sean más frecuentes en la tarde, especialmente entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente.

La visibilidad se mantendrá buena, aunque podría verse afectada en momentos de lluvia. Los ciudadanos de Gondomar deben estar preparados para un día gris y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo permanecerá cubierto, lo que sugiere que las condiciones invernales continuarán en los días siguientes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-02-11T21:17:11.