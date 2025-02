El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2025, Barro se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 2 y 6 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 81%.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la situación cambiará a partir de la tarde. A partir de las 8 de la mañana, comenzarán a aparecer nubes altas, y para el mediodía, el cielo se tornará cubierto. Esta transición marcará el inicio de un periodo en el que se prevén lluvias escasas, especialmente entre las 1 y las 7 de la tarde.

Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que no superarán los 0.9 mm en su punto máximo, lo que indica que, aunque habrá algo de lluvia, no se espera que cause inconvenientes significativos. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente en la tarde, alcanzando un 75% entre la 1 y las 7, y un 95% entre las 7 y la 9 de la noche. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas si se planea salir durante esas horas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople del sur con velocidades que oscilarán entre 1 y 6 km/h, alcanzando su máxima racha de 16 km/h hacia las 8 de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente con la llegada de las nubes y la lluvia.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 65% entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que podría indicar la posibilidad de tormentas aisladas en la región. Sin embargo, la intensidad de estas tormentas no se prevé que sea severa.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 10 grados , con una humedad que podría aumentar hasta el 88%. La visibilidad se verá afectada por la presencia de nubes y posibles lluvias, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, Barro experimentará un día con un inicio despejado que dará paso a un tiempo más inestable por la tarde, con lluvias ligeras y un aumento en la nubosidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-02-07T21:07:12.