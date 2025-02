El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de febrero

El 1 de febrero de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una descripción que se mantiene constante hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en la madrugada, y subiendo a 14 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% y alcanzando hasta un 95% en las horas de la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa de lo habitual, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias significativas durante el día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Sin embargo, hacia la tarde, la probabilidad de tormentas aumenta ligeramente, alcanzando un 30% entre las 19:00 y 21:00 horas. Esto sugiere que, aunque no se esperan lluvias, la posibilidad de tormentas aisladas no puede ser descartada.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 3 y 7 km/h, predominando de direcciones como el noreste y el este. Las ráfagas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 14 km/h. Este viento suave puede ofrecer un alivio momentáneo a la sensación de frío, pero no será suficiente para calentar el ambiente.

A medida que avance la tarde, la visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 18:48. Esta bruma puede ser más notoria en las zonas costeras y en áreas con mayor humedad, por lo que se aconseja precaución a los conductores y peatones.

En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta humedad. Aunque no se esperan lluvias, la posibilidad de tormentas hacia la tarde y la presencia de bruma podrían influir en las actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un tiempo frío y húmedo, y mantenerse informados sobre posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-01-31T21:02:12.