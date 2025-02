El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que cubrirán el cielo durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una transición a condiciones de cubierto a medida que avanza la jornada. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 15 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 15 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y alcanzando hasta un 98% en las horas de la noche. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubosas, podría dar lugar a la sensación de un ambiente más frío de lo que realmente indica el termómetro. A lo largo del día, se prevé que la bruma se presente en algunos momentos, especialmente en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde, lo que podría afectar la visibilidad.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que se pronostica un 0% de probabilidad de precipitación durante todo el día. Sin embargo, hay una ligera posibilidad de tormentas, con un 10% de probabilidad en las primeras horas y un aumento a un 20% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias no son esperadas, no se puede descartar la posibilidad de alguna tormenta aislada.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h, predominando de direcciones como el noreste y el este. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 10 km/h. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo a la sensación de frío, aunque la alta humedad podría contrarrestar este efecto.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas, alta humedad y una baja probabilidad de precipitación. Los residentes deben estar preparados para un ambiente frío y húmedo, con la posibilidad de tormentas aisladas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-01-31T21:02:12.