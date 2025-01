El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, con mínimas variaciones, y se espera que el cielo continúe cubierto. La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% de posibilidad en las primeras horas, pero no se anticipan lluvias significativas, ya que los registros indican que no se espera precipitación durante todo el día. Esto sugiere que, aunque el cielo esté nublado, no habrá interrupciones por lluvias.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades de hasta 5 km/h, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, el viento cambiará a dirección norte, con velocidades que alcanzarán hasta 7 km/h. Esto podría aportar una ligera brisa, pero no se prevén ráfagas fuertes que puedan causar incomodidad.

En cuanto a la temperatura, se espera un leve aumento durante la tarde, alcanzando un máximo de 15 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y el viento. La tarde se presentará con cielos igualmente cubiertos, aunque se espera que la visibilidad se mantenga adecuada.

La noche caerá sobre Tui con cielos igualmente cubiertos, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados . La humedad aumentará, lo que podría generar una sensación de frescor. La salida del sol está prevista para las 08:47, mientras que el ocaso será a las 18:48, lo que significa que los días comienzan a alargarse lentamente.

En resumen, el día en Tui será mayormente nublado, con temperaturas frescas y sin precipitaciones. Se recomienda a los residentes y visitantes vestirse adecuadamente para el frío y estar preparados para un día gris, pero sin lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-01-30T20:57:12.