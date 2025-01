El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una descripción que se mantiene constante en "Cubierto" hasta las 8:00 AM. A medida que avanza la mañana, se espera que las nubes continúen, aunque se prevé una ligera mejora en la visibilidad hacia el mediodía, cuando el cielo pasará a estar "Poco nuboso".

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 5 y 15 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 7 grados, descendiendo a 5 grados en las horas más frescas. A medida que el día avanza, se espera un ligero aumento, alcanzando los 15 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% a medianoche y alcanzando picos del 100% en las primeras horas del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas de la tarde. La combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede resultar en un ambiente algo incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de probabilidad entre las 7:00 AM y la 1:00 PM, lo que sugiere que, aunque el tiempo será mayormente estable, no se puede descartar completamente la posibilidad de algún chubasco aislado.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 1 y 7 km/h, predominando de direcciones como el norte y el noreste. Esto puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde, cuando el viento alcanzará su máxima velocidad.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y alta humedad. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, es recomendable que los residentes se preparen para un tiempo gris y fresco, ideal para actividades en interiores o paseos breves al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-01-30T20:57:12.