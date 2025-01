El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que cubrirán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo permanecerá completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados , con una ligera tendencia a aumentar hacia el mediodía.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se situará en torno al 70-80%. Esto podría hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente en las horas de la mañana y al final de la tarde.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación es baja, con un 10% de posibilidad en las primeras horas del día. Sin embargo, es importante mencionar que hay un ligero riesgo de chubascos aislados, especialmente en la mañana, aunque estos no deberían ser de gran intensidad. La probabilidad de tormentas también se mantiene en un 10% durante el mismo periodo, lo que sugiere que, aunque el tiempo será mayormente tranquilo, no se puede descartar completamente la posibilidad de algún fenómeno aislado.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. En las horas más activas de la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 20 km/h. Esto podría aportar una sensación de frescura adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo continuará cubierto, pero se espera que las condiciones se mantengan estables, sin cambios drásticos en la temperatura o la probabilidad de lluvia. La puesta de sol está programada para las 18:49, momento en el cual el cielo podría ofrecer un espectáculo de luces tenue, aunque la nubosidad podría limitar la visibilidad de un atardecer espectacular.

En resumen, O Rosal experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas moderadas y un bajo riesgo de precipitación, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la protección de un abrigo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-01-30T20:57:12.