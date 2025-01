El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones ligeras. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 11 y 14 grados . En las primeras horas del día, se espera una temperatura de 14 grados, que descenderá ligeramente a 13 grados hacia el mediodía. Por la tarde, la temperatura podría bajar a 12 grados, lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 21 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 10-15 km/h, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 90% en las primeras horas y un 95% entre las 7 y las 13 horas, lo que indica que las tormentas podrían ser más intensas durante ese periodo. Sin embargo, hacia la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá a un 70%, aunque las lluvias podrían continuar de manera intermitente.

La visibilidad podría verse afectada por las condiciones meteorológicas, especialmente durante las tormentas, por lo que se aconseja precaución al conducir. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan inestables, con intervalos de nubes altas y momentos de cielo cubierto, lo que podría dificultar la aparición del sol.

En resumen, Ribadumia experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, temperaturas frescas y vientos moderados. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de un buen libro o una película, mientras se escucha el sonido de la lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de enero de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse a partir de la madrugada. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos.

El día de hoy, 25 de enero de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse a partir de la 1:00 AM. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de 1:00 a 7:00 AM, 7:00 AM a 1:00 PM y 1:00 PM a 7:00 PM, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

El día de hoy, 25 de enero de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, y de nuevo entre las 7:00 y las 13:00. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en las primeras horas y 0.2 mm en las siguientes.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-01-24T21:07:11.