El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse a partir de la 1:00 AM. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de 1:00 a 7:00 AM, 7:00 AM a 1:00 PM y 1:00 PM a 7:00 PM, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con una temperatura de 14 grados, descendiendo gradualmente a 10 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 72% y el 96% en diferentes momentos del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente durante las horas de mayor nubosidad.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 48 km/h. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que la intensidad de las lluvias disminuya, aunque las nubes altas persistirán. La probabilidad de tormentas también se mantendrá elevada, con un 90% de probabilidad entre la 1:00 AM y las 7:00 AM, y un 95% entre las 7:00 AM y la 1:00 PM. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, la probabilidad de tormentas se reducirá a un 25%, lo que podría permitir que el tiempo se estabilice un poco.

Los residentes de Meis deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones, especialmente si planean salir durante las horas de mayor actividad tormentosa. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas sugiere que es un buen día para quedarse en casa y disfrutar de actividades interiores.

