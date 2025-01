El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2025, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada y a lo largo de la mañana, se espera que el cielo permanezca sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

A medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento en la nubosidad, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, las nubes que aparecerán serán de tipo poco nuboso y nubes altas, lo que no afectará significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 13 a 14 grados en las horas más cálidas, lo que hará que la sensación térmica sea bastante confortable.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 60% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades de hasta 9 km/h, que irán disminuyendo a lo largo del día. En la tarde, se espera que el viento cambie a dirección sur, con ráfagas que alcanzarán los 13 km/h. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con las temperaturas agradables, hará que el tiempo sea muy placentero para pasear por la ciudad o disfrutar de un café en una terraza.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, las condiciones son muy favorables, ya que no se prevén lluvias a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no se esperan sorpresas desagradables.

En resumen, el día en Vigo se presenta como una jornada mayormente soleada y cálida, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que invita a disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-01-22T21:17:13.