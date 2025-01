El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de enero

El día de hoy, 20 de enero de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la tarde, la descripción del estado del cielo indica que se mantendrá cubierto, con un ligero cambio hacia la tarde, donde se prevé que las nubes continúen dominando el panorama.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 8 y 14 grados . En las primeras horas de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados en la mañana y alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. Esta variación térmica sugiere un día fresco, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para evitar el frío.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 81% y el 96% a lo largo del día. Esta elevada humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que es aconsejable abrigarse bien.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas. Durante la mañana, no se anticipa lluvia, pero a medida que avance el día, existe una probabilidad del 20% de que se registren algunas gotas, especialmente en la tarde. La cantidad de precipitación esperada es mínima, con valores que no superan los 1 mm, lo que sugiere que, si bien puede haber algunas lluvias ligeras, no se espera que afecten significativamente las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 7 km/h. En general, se espera que el viento sea suave, lo que contribuirá a una sensación de calma en el ambiente, aunque en momentos puntuales podría sentirse un poco más fresco debido a la brisa.

Finalmente, la probabilidad de tormentas es baja, con un 0% en las primeras horas y un aumento a un 35% en la tarde, aunque esto no implica que se esperen tormentas severas. En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente nublado y fresco, con escasas posibilidades de lluvia, lo que permitirá disfrutar de las actividades cotidianas sin mayores inconvenientes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-01-19T21:02:13.