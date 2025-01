El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Ponteareas, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde la medianoche hasta el final del día, la descripción del estado del cielo se mantendrá constante, con un valor de "Despejado" en todos los periodos. Esto sugiere que no habrá interrupciones en la visibilidad, lo que es ideal para actividades al aire libre.

En cuanto a la temperatura, se prevé un inicio fresco con valores que oscilarán entre los 1 y 4 grados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde. Este ascenso gradual permitirá que los habitantes de Ponteareas disfruten de un tiempo más cálido hacia el mediodía, aunque las temperaturas comenzarán a descender nuevamente al caer la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 86% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta un 82% al final de la jornada. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría en las primeras horas, pero se espera que se sienta más cómoda a medida que la temperatura aumente.

En lo que respecta a la precipitación, no se anticipan lluvias en ningún momento del día. Los registros indican un valor de 0 mm de precipitación, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no tendrán que preocuparse por el tiempo adverso.

El viento será ligero, con velocidades que variarán entre 1 y 10 km/h a lo largo del día. Predominarán las direcciones del noreste y sureste, lo que aportará una brisa fresca, especialmente en las horas más cálidas. Este viento suave será agradable y contribuirá a que la temperatura se sienta más llevadera.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día soleado y despejado, con temperaturas agradables que alcanzarán su punto máximo en la tarde. La ausencia de precipitaciones y el viento ligero harán de este un día ideal para salir y disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-01-16T21:01:09.