El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo nuboso en las primeras horas, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes altas dominen el panorama. Desde las 2:00 a.m. hasta las 9:00 a.m., la visibilidad será limitada por la presencia de nubes, aunque no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero.

Las temperaturas durante la mañana se mantendrán estables alrededor de los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frescas. A medida que el día progrese, se anticipa un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 15 grados en la tarde. Este incremento se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 97% a las 00:00 horas y bajará gradualmente hasta un 79% en las horas centrales del día.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de hasta 4 km/h, aumentando a 8 km/h en las horas posteriores. A partir de la tarde, se espera que el viento cambie de dirección hacia el este, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h. Este viento moderado contribuirá a una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la mañana.

A lo largo de la tarde, el cielo se despejará aún más, con condiciones ideales para actividades al aire libre. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3:00 p.m., cuando se espera que el termómetro marque 15 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, estabilizándose en torno a los 12 grados hacia las 6:00 p.m.

La puesta de sol se producirá a las 18:26 horas, marcando el final de un día que, aunque comenzó con nubes, se transformará en un periodo mayormente soleado. La noche se presentará despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado, ideal para quienes deseen contemplar el firmamento. En resumen, O Rosal disfrutará de un día agradable, con temperaturas moderadas y condiciones climáticas propicias para disfrutar del aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-01-11T21:12:11.