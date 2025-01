El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2025, Barro se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente estables, aunque con un inicio marcado por la presencia de niebla. Durante las primeras horas de la mañana, desde la medianoche hasta las 6:00 AM, la niebla será la protagonista, con una visibilidad reducida que podría afectar la circulación vehicular. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 11 y 9 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 98%, lo que contribuirá a la persistencia de la niebla.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo con nubes altas. Desde las 7:00 AM hasta las 9:00 AM, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 8 grados, con una ligera mejora en la visibilidad. A partir de las 10:00 AM, el cielo se tornará poco nuboso, y las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 10 grados a media mañana.

Durante la tarde, el tiempo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 17 grados entre las 3:00 PM y las 4:00 PM. La humedad relativa disminuirá, situándose en torno al 56% a las 4:00 PM, lo que proporcionará un ambiente más seco y agradable. Las condiciones de viento serán suaves, predominando direcciones del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h, lo que no generará incomodidad.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 6:23 PM. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados a las 7:00 PM y bajando a 10 grados hacia las 10:00 PM. La humedad relativa aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que sugiere que será un día seco y soleado. Esta combinación de factores meteorológicos hará que el día sea ideal para actividades al aire libre, así que los habitantes de Barro pueden aprovechar el tiempo favorable para disfrutar de paseos y actividades recreativas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-01-11T21:12:11.