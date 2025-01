El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se prevé que las condiciones se mantengan estables, aunque se espera que a partir del periodo de las 03:00 a.m. se inicien lluvias escasas, acumulando aproximadamente 0.4 mm. La probabilidad de precipitación es del 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Vilaboa experimenten lluvias a lo largo del día. Las lluvias se intensificarán en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 3 mm entre las 05:00 a.m. y las 08:00 a.m., y hasta 4 mm en el periodo de las 12:00 p.m. a las 03:00 p.m.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 27 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, con velocidades de hasta 55 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad para quienes se desplacen al aire libre. La dirección del viento, predominantemente del sur y suroeste, contribuirá a mantener las temperaturas en un rango fresco, oscilando entre los 12 y 15 grados .

A lo largo de la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, con la posibilidad de tormentas que podrían acompañar a las lluvias, especialmente en los periodos de mayor acumulación. La probabilidad de tormenta es alta, alcanzando hasta un 85% en los intervalos de la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo posibles descargas eléctricas.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se recomienda a la población que tome precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor precipitación y viento. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para afrontar las condiciones del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de enero de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 16 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 91% en las horas más frescas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 5 de enero de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de lluvia que se intensificarán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 89%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en el ambiente.

El día de hoy, 5 de enero de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 a 15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-01-04T21:43:08.